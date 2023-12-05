شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: سمير غطاس أساء لمصر وتصريحاته تصب فى صالح العدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم مصطفى بكرى، الكاتب الصحفى وعضو مجلس النواب، الباحث سمير غطاس بالإساءة إلى مصر، ووصف تصريحاته التى أدلى بها خلال الساعات الماضية بشأن عودة المصريين من غزة إلى مصر، بأنها غير صحيحة وتعطى الفرصة للطعن فى مواقف مصر التى لا يزايد عليها أحد.

وأضاف مصطفى بكرى لـ"الخليج 365": "مصر لم تدن المقاومة كما أدانها سمير غطاس، ونشر الأكاذيب والادعاء والإساءة لسمعة البلاد يخدم فقط أعداء الوطن ويمنح الفرصة لقنوات الإخوان فى الخارج أن تروج لهذه الأكاذيب بقصد الإساءة للقيادة السياسية التى لا يمكن أن يزايد عليها سمير غطاس أو غيره".

وتابع بكرى: "لا أعرف لمصلحة من هذه التصريحات والزعم بأن إسرائيل توافق على عودة المصريين إلى وطنهم، فالسفارة المصرية تتصل مباشرة بالمصريين وبالسلطات المصرية هذا ما أعرفه، ولا يمكن لمصر أن تستأذن من أحد أو ترسل جوازات سفر المصريين إلى أى جهة لأن المصريين ليسوا متهمون بشئ ووجودهم فى غزة أما بغرض العمل أو الزيارة، ولا يمكن للكرامة المصرية أن تتعامل بهذا الإهدار الذى يتحدث به سمير غطاس".