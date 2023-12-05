شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر ردا على أكاذيب سمير غطاس: مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل المساس بأمنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، ادعاءات الباحث سمير غطاس فى برنامج الحكاية بشأن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة ، مؤكدا أن مصر دولة لها سيادة وأن ما قيل خلال الحلقة أكاذيب لا صحة لها على الإطلاق.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تتمتع بسيادة ولا تسمح لأحد بالتدخل في شانها الداخلي، ومن ثم هذه التصريحات فى هذا التوقيت لا غرض منها سوى إثارة البلبلة والفتن فقط في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وحروب، وموقف الدولة المصرية الحاسم والصارم من القضية الفلسطينية ورفض التهجير جملة وتفصيلا لأنه يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد السعيد غنيم ان هذه التصريحات لا غرض منها سوى التقليل من الدور المصرى الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة سواء دورها العربي او الإقليمي او الافريقي او الدولى، مصر أصبحت دولة مؤسسات ذات سيادة، وهناك من يريد تهميش دورها من خلال تصريحات لا صحة لها على الإطلاق تستهدف فقط تشويه الصورة وتقليل الدور الذى تقوم به الدولة المصرية.

كان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد أوضح أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين علي معبر رفح الحدودي من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.