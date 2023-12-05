حزب الله" أعلن استهداف موقع بركة ريشا وتجمع للجنود الإسرائيليين في خلة وردة وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:35 من بعد ‏ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وتم اصابته اصابة مباشرة".