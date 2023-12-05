وزير الدفاع البريطاني: سنسيّر رحلات استطلاع جوية بدون طيار وغير مسلّحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، "أننا سنسيّر رحلات استطلاع جوية بدون طيار وغير مسلّحة فوق شرق البحر الأبيض المتوسط"، لافتًا إلى أنّ "رحلاتنا الاستطلاعية فوق شرق المتوسط تشمل المجال الجوي لإسرائيل وغزة".

وأشار إلى "أنّني أدرس إمكانيّة دعم السفينة الحربيّة "ليم باي" لتوفير مساعدات طبيّة وإنسانيّة في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى "أننا نعمل برًا وجوًا وبحرًا لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة".

وذكر شابس أنّ "أيّ معلومات تجمعها طائرات الاستطلاع البريطانية بشأن الأسرى سيتم تحويلها للجهات المعنية".