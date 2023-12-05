أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن "قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
هذا، وتوجهت فرق الإسعاف الإسرائيلي أنها إلى مواقع في تل أبيب أبلغ فيها عن سقوط صواريخ.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن اعتراضات في سماء تل أبيب وشهود يتحدثون عن نحو 10 انفجارات.
وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"، عن قصف موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى "رجوم".
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين إسرائيليين بينهما نائب قائد سرية في معارك غزة، ليرتفع العدد المعلن عنه إلى خمسة منذ الصباح.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.