"القسام" أعلنت عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية

أعلنت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن "قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

هذا، وتوجهت فرق الإسعاف الإسرائيلي أنها إلى مواقع في تل أبيب أبلغ فيها عن سقوط صواريخ.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن اعتراضات في سماء تل أبيب وشهود يتحدثون عن نحو 10 انفجارات.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب "القسام"، عن قصف موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى "رجوم".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين إسرائيليين بينهما نائب قائد سرية في معارك غزة، ليرتفع العدد المعلن عنه إلى خمسة منذ الصباح.