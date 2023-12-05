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قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفركلا ودير ميماس واللبونة وطيرحرفا

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أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفركلا ودير ميماس واللبونة وطيرحرفا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن سقوط إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف دبابة إسرائيلية موقعهم في تلة "العويضة" في بلدة العديسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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