أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف إسرائيلي استهدف أطراف كفركلا ودير ميماس واللبونة وطيرحرفا. وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن سقوط إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف دبابة إسرائيلية موقعهم في تلة "العويضة" في بلدة العديسة.

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