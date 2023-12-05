أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أنّ "مجاهدينا تمكّنوا من الإجهاز على 10 جنود صهاينة من المسافة صفر في محور شرق خانيونس".
إلى ذلك، أعلنت كتائب "القسام"، "أننا استهدفنا قوة صهيونية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وحققنا فيها إصابة مباشرة".
كما كشفت في بلاغ آخر "أننا تمكنا من قنص 6 جنود صهاينة ببنادق الغول القسامية في الزنة شرق خانيونس وأوقعنا إصابات محققة".
هذا، وبثت مشاهد من عملية رصد واستطلاع لخيام تموضع الجيش الإسرائيلي قام بها عناصرها قبل تنفيذ عملية زراعة العبوات وتفجيرها في القوات الإسرائيلية المتواجدة في المكان في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" أعلنت قتل 10 جنود إسرائيليين شرق خانيونس ونشرت مشاهد لتنفجير عبوات بقوات إسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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