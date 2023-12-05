"حزب الله" أعلن استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطينيّ الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقعي جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما اصابات مباشرة".
هذا، وأعلن في بيان آخر، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع الكوبرا (جنوب علما الشعب) بالصواريخ الموجهة وتم اصابته اصابة مباشرة".
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