"حزب الله" أعلن استهداف مواقع جل العلام والضهيرة والكوبرا بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة

أعلن "حزب الله"، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطينيّ الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقعي جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما اصابات مباشرة".

هذا، وأعلن في بيان آخر، أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 موقع الكوبرا (جنوب علما الشعب) بالصواريخ الموجهة وتم اصابته اصابة مباشرة".