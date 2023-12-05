الجيش الأردني: إحباط محاولة تسلل ومقتل 3 مهربين قادمين من سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش الأردني "محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية ومقتل ثلاثة مهربين".
واوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم".
وبين أنه "تم العثور على 233 ألف حبة كبتاغون، و528 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
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