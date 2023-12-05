مساعد بوتين: إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيوقعان اتفاقا حول شراكة شاملة في 25 الشهر الجاري

أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بـ"إعداد اتفاق حول شراكة شاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران"، مشيرا الى أن "توقيعه قد يقع في قمة الاتحاد في 25 كانون الاول الجاري في سان بطرسبورغ".

واوضح أوشاكوف للصحفيين، انه "يتم إعداد هذه الوثيقة. ويمكنني القول مسبقا إنه سيتم توقيعها. إنها مهمة للغاية من حيث تطوير العلاقات الاقتصادية المقبلة وليس فقط العلاقات الاقتصادية بين إيران وبلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، مؤكدا أن "هذه الوثيقة ستكون مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين روسيا وإيران".