نصّار استقبل المطران كفوري وسلم وفد دوما شهادة فوز بلدتهم كأفضل قرية في العالم

التقى وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار في مكتبه، تروبوليت صيدا وصور ومرجعيون وراشيا الوادي وتوابعهما للروم الارثوذكس المطران الياس كفوري.

كما التقى وفدا من بلدية دوما، حيث تسلموا من نصار شهادة فوز دوما كأفضل قرية في العالم من بين 54 قرية فازت في مسابقة أجرتها منظمة السياحة العالمية. واشاد بـ"الانجازات التي قامت بها البلدية مع الجمعيات"، واعدا بـ"العمل لربط المناطق ببعضها البعض من ضمن رؤية مدروسة".

واستمع نصار من رئيس البلدية وأعضاء الوفد الى شرح عن المشاريع المزمع تنفيذها من ضمن الامكانات الذاتية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الراعية، ان كان على صعيد السياحة في الصيف او مهرجانات دوما.

ووعد بادراج صورة سياحية لقرية دوما من ضمن المدن والبلدات السياحية في الاماكن العامة والمطار.