البيسري بحث مع لازاريني في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، في مكتبه، المفوّض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، وجرى التداول في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات في لبنان ودور الوكالة في تقديم الخدمات للحدّ من معاناتهم.

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