بوحبيب عقد لقاءات ديبلوماسية: لبنان ملتزم القرار 1701 وعلى اسرائيل وقف خروقاتها الجوية والبرية للبنان

اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب خلال لقائه سفراء دول سويسرا ماريون ويشلت، الدانمارك كريستوفر فيفيك، والقائم بالاعمال في سفارة النروج سفين ورولدسن ان "لبنان ملتزم القرار 1701، وعلى اسرائيل وقف خروقاتها الجوية والبرية والبحرية لسيادة لبنان"، مشددا على "ضرورة وقف اطلاق النار في غزة".

من جهة ثانية استقبل بوحبيب سفير مكسيكو إغناسيو مادرازو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.