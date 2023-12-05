اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب خلال لقائه سفراء دول سويسرا ماريون ويشلت، الدانمارك كريستوفر فيفيك، والقائم بالاعمال في سفارة النروج سفين ورولدسن ان "لبنان ملتزم القرار 1701، وعلى اسرائيل وقف خروقاتها الجوية والبرية والبحرية لسيادة لبنان"، مشددا على "ضرورة وقف اطلاق النار في غزة".
من جهة ثانية استقبل بوحبيب سفير مكسيكو إغناسيو مادرازو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب عقد لقاءات ديبلوماسية: لبنان ملتزم القرار 1701 وعلى اسرائيل وقف خروقاتها الجوية والبرية للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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