قوى الأمن: توقيف سوري سرق مبلغًا ماليًّا من منزل بالهبارية مستغلًا غياب أصحابه بسبب القصف الإسرائيلي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أن مفرزة استقصاء الجنوب ألقت القبض على سوري سرق مبلغًا ماليًّا من احد المنازل في أطراف بلدة الهبارية- حاصبيا مستغلا غياب اصحابه القسري عنه بسبب القصف الإسرائيلي.

وفي بلاغ لها، أوضحت أنّ "بتاريخ 14/10/2023، أقدم مجهول على الدخول إلى منزل يقع على أطراف بلدة الهبارية- حاصبيا بواسطة الكسر والخلع، وسرق منه مبلغًا ماليًّا كبيرًا".

ولفتت إلى أنّ "بنتيجة المتابعة الفورية، أعطيت الأوامر لدوريات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي بتكثيف الجهود الاستعلامية لتحديد هوية السارق الذي استغلّ ترك المدعي لمنزله بسبب قصف العدو الإسرائيلي لمحيط شبعا والبلدات الحدودية المجاورة. على الفور، باشرت دوريات المفرزة استقصاءاتها وتحرّياتها، وبنتيجة المتابعة تم الاشتباه بأحد الرعاة، وهو المدعو: ع. ك. (مواليد عام 2006، سوري)، حيث تم نصب كمين محكم له، وأوقف في أحد الأحراج".

وبالتحقيق معه، اعترف أنه استغلّ نزوح صاحب المنزل على عجلة، ودخل إلى المنزل بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله مبلغ /13،250/ دولار أميركي وهاتفَيْن خلويَّيْن.

وأودع الموقوف مخفر راشيا الفخار مع المضبوطات لإجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة القضاء.