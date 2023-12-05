رحمة: إمعان الجيش الاسرائيلي في استهداف الجيش اللبناني يؤكد استهداف القرار 1701

رأى النائب السابق اميل رحمه، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "إمعان الجيش الاسرائيلي في استهداف الجيش اللبناني يؤكد استهداف القرار 1701 وهذا بعد تقويضه كل القرارات الدولية السابقة".

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