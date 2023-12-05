تيمور جنبلاط بحث مع سفير مصر بآخر المستجدات المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية

بحث رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، مع سفير جمهورية مصر الجديد في لبنان علاء موسى، في "آخر المستجدات المحلية والاقليمية، لا سيما العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة". كما تم عرض العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

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