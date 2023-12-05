بحث وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي وايل، في التطوّرات الأخيرة ميدانياً في جنوب لبنان،بالإضافة إلى جولة شاملة على كل المشاريع التي يدعمها الإتحاد الأوروبي في لبنان ضمن إطار الحماية الإجتماعيّة والدعم الإنساني للنازحين السوريين.
ولفت الحجار خلال الإجتماع إلى "ضرورة إعادة النظر في كيفيّة توجيه هذا الدعم ليصبح أكثر تأثيراً في المجتمعات المحليّة، من خلال مشاريع تعكس الحاجات الفعليّة، مشروطة بنتائج واقعيّة ومتماهية مع الاستراتيجيات التي أقرّتها الدولة اللبنانية في مختلف القطاعات"، مؤكدا ان "هذا الأمر يتطلّب مساراً جديداً في العلاقة ما بين وزارة الشؤون الإجتماعيّة والاتحاد الأوروبي، مبنياً على الحوار وتفعيل قنوات التنسيق الدائم بشكل أكبر".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار التقى سفيرة الاتحاد الأوروبي: لإعادة النظرفي مشاريع الاتحاد لتعكس الحاجات الفعليّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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