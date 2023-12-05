الحكومة بغزة: الاحتلال ارتكب 77 مجزرة راح ضحيتها 1240 شهيدًا منذ استئناف القتال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال بعد رفض تجديد الهدنة ارتكب 77 مجزرة راح ضحيتها 1240 شهيد ليرتفع عدد الشهداء إلى 16248 شهيدا

وطالب الثوابتة الدول العربية بإدخال المستشفيات الميدانية لمداواة المصابين، وكذلك إدخال معدات الإغاثة بشكل فوري حتى يتمكن عمال الدفاع المدني من رفع الركام وانتشال آلاف الجثث.

وأكد الثوابتة أن القصف الإسرائيلي دمر 121 مقراً حكومياً، وأخرج 69 مدرسة من الخدمة كلياً في قطاع غزة منذ بدء العدوان.