شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تشريعية النواب" يهاجم عمرو أديب: تجاوزه يستوجب اتخاذ إجراء قانونيا ضده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم النائب الدكتور على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعضو حزب مستقل وطن، الباحث سمير غطاس والإعلامي عمرو أديب، بشأن ما تردد حول آليات عودة المصريين من غزة إلى مصر، قائلا:" كلام مرفوض شكلاً وموضوعًا وهذه التصريحات تجاوز مشين يستوجب أن يتخذ إجراءه موقف قانوني لمحاكمة كل من ينال من مصر".

وأشار عضو حزب مستقبل وطن، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن مصر دولة ذات سيادة وصاحبة قرار وذو قيادة سياسية يلتف حولها الشعب المصري، ولم يوجد داخل قاموس مصر مفهوم الاستئذان، قائلا: يجب أن يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد الإعلامي عمرو أديب لاستضافته شخصيات تسعى دائما للهجوم على القيادة المصرية ومنعه من الظهور إعلاميا".

وأوضح قائلا:" كان من الأولى لهؤلاء الحديث عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي إزاء الشعب الفلسطيني ورصد جرائم الإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكب يوميا بحق المدنيين بقطاع غزة.

وقد أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن مكتب التمثيل المصرى لدى السلطة الفلسطينية فى رام الله، والقطاع القنصلى بوزارة الخارجية، يتلقيان اأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودى من الجانبين المصرى والفلسطينى لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضى المصرية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر- كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخى الحذر والدقة الشديدة عند تداول أى معلومات غير صحيحة منسوبة لأى جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية.