16 سؤالا وجوابا.. كل ما تريد معرفته عن الصمت الانتخابى نقلا عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: 16 سؤالا وجوابا.. كل تريد معرفته عن الصمت الانتخابى.. الجمعة المقبلة إشارة البدء للصمت الانتخابي داخليا .. و"برلماني " يكشف عقوبة الخرق.. المشرع فرضه لعدم التشويش على قناعة الناخب..جزاءات تصل لشطب المرشح.



الصمت الانتخابي

وفي التقرير، يلقى "برلماني" الضوء على العقوبات المقررة حال خرق الصمت الانتخابى، والجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، ومن له الحق فى مباشرة الحقوق السياسية؟ ومن هم المحرمون مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية؟ في الوقت الذى أصبحت فيه المشاركة فى الحياة العامة حق وواجب فى نفس الوقت، وبالتالى على كل مواطن أن يشارك فى أى استحقاق انتخابى والتصويت فى انتخابات مجلس النواب يتفق مع الدستور والقانون..

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في 16 سؤالا وجوابا.. كل تريد معرفته عن الصمت الانتخابى.. الجمعة المقبلة إشارة البدء للصمت الانتخابي داخليا .. و"برلماني " يكشف عقوبة الخرق.. المشرع فرضه لعدم التشويش على قناعة الناخب..جزاءات تصل لشطب المرشح