حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

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القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم برئاسة الحسينى مصطفى، أمس، مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز أبشواى بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى وقيادات الحزب بالأمانة المركزية والهيئة البرلمانية.

ووجه المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى الشكر لحزب حماة الوطن وعلى رأسهم الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم، مضيفا: «فخور بالحشود الغفيرة وإقبال المواطنين على مؤتمر حزب حماة الوطن لدعم»السيسي«بمحافظة الفيوم.

وأكد على أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية لكافة المحافظات ومنها محافظة الفيوم التى كان لها نصيب كبير فى المشروعات التنموية مثل مشروعات تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحى 88 قرية على بحيرة قارون، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذى استهدف 30% من سكان المحافظة وكذلك مشروعات تبطين الترع.

فيما قال الحسينى مصطفى، أمين عام حزب حماة الوطن بالفيوم، إن الرئيس السيسى قضى على الإرهاب واقتلعه من جذوره فعاد الأمن والاستقرار لمصر ولولا ذلك ما كنا نخرج جميعا فى ميادين مصر لتفويضه فى كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأشار إلى أن محافظة الفيوم من أكثرالمحافظات التى استفادت من المبادرات الرئاسية ومن أهمها القضاء على فيروسى سى وحياة كريمة التى غيرت وجه الريف المصري.

فيما أعرب اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لحزب حماة وطن، إن هذا المؤتمر ياتى فى إطار سلسلة المؤتمرات التى يعقدها الحزب لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، مضيفا أن الرئيس السيسى قدم تضحيات كثيرة لمصروالمصريين وقبل توليه زمام الحكم كانت مصر دولة هشة والآن أصبحت دولة راسخة.

ومن جانبه أعرب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن، سعادته بهذه الحشود التى تعبر عن مدى ثقة أهل الفيوم فيما قدم إليهم من إنجازات ملموسة أصبحت حقيقة وواقع يشعر بها المواطن الفيومى، مضيفا أن مبادرة حياة كريمة كان لها دور فعال وبناء فى تطوى البنية التحتية بقرى ومراكز الفيوم بعد إهمال ومعاناة لسنوات طويلة وهذا يؤكد على الإنجازات التى حققها مرشحنا الرئاسى عبدالفتاح السيسي.