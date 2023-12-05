شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: مباحثات الرئيس السيسى مع نظيره القبرصى تأكيد على قوة مصر ومكانتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، أن زيارة رئيس قبرص إلى مصر للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى التباحث حول تقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، علاوة على ضرورة وقف إطلاق النار، وتعكس مدى قوة مصر للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح "منصور"، أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحرب في 7 أكتوبر وهو يحمل القضية الفلسطينية على عاتقه وظهر ذلك من خلال اتصالاته ولقاءاته مع رؤساء وملوك دول العالم، لحل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرئيس السيسي اتخذ مواقف وقرارات سيسجلها التاريخ له، من بينها توجيهاته كمرشح رئاسي لحملته الانتخابية الرسمية، بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، لدعم أشقائنا في غزة، مما يؤكد مدى حرصه علي تخفيف الآثار الناجمة عن الحصار وما يشهده قطاع غزة من جرائم وانتهاكات إسرائيلية غير مبررة تتعارض مع أبسط مبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

وتابع منصور، أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بوقف إطلاق النار وحل الدولتين وذلك للحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد للدولة المصرية مكانتها وريادتها الإقليمية والدولية بين دول العالم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.