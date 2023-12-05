شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى لحزب التجمع غدا فى بولاق الدكرور لتأييد المرشح الرئاسى "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب التجمع مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا ، لتأييد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة ، وذلك غدا الأربعاء بالملعب الكبير بنادي بولاق الدكرور .

ويتحدث في المؤتمر، سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عمرو عزت حجاج (منظم المؤتمر) وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والكاتب الصحفى عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع.

تجدر الإشارة إلى أنه تجرى الاستعدادات لبدء عملية تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، والتي يسبقها الصمت الانتخابي اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، حيث تتضمن القائمة 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم كلا من :عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".