شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر تحالف الأحزاب لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، الذى ينظمه حزب المصريين الأحرار، لتأييد ودعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، والدكتور حسين أبو عطا رئيس حزب المصريين، و17 رئيس حزب مختلف من ممثلى تحالف الأحزاب المصرية وقيادات محافظة البحر الأحمر من الازهر الشريف والاوقاف والكنيسة، وموطني مدينة الغردقة.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وسماع آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وبدأ بكلمة لهانى عبد السميع أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، المنظم للمؤتمر، والذى أكد فيها أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني لاستكمال بناء المستقبل الأفضل لمصر الجديدة، والتى بدأت بتولى الرئيس السيسى قيادة الدولة، حيث اهتم بجميع المجالات المختلفة، ومنها الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، وأن هذه الإنجازات تلبى احتياجات دولة بحجم مصر.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله حسن نائب رئيس حزب المصريين، إنه يجب امتداد مسيرة الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة تتمتع فيها مصر بالرخاء ومستقبل أفضل.

من ناحيته، قال الشيخ عبد الباسط عثمان، مدير الدعوة بأوقاف البحر الأحمر، إن هذا الجمع جاء ليعلن تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة البناء والمشروعات العملاقة، وكذلك لعودة الأمان الذى شعرت به مصر.

فيما بدأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية كلمته بالترحيب بالحضور والشكر لقيادة حزب المصريين لتنظيم المؤتمر، ثم قدم التحية لفلسطين، موضحا أن العالم أجمع يعلم ما قدمته مصر لأشقائها الفلسطينين ومازالت تقدم وتسعي لتقديم الأكثر حتى وإنهاء الأزمة وعدم المساس بأرض فلسطين.

وأضاف النائب تيسير مطر خلال كلمته، أن التصريحات القوية والدور الجبار الذى قام به الرئيس السيسى تجاه الأزمة فى غزة كفيلة لتؤكد قوة ذلك الرجل، لذلك نؤيد وبكل قوه الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة.