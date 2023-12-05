الأغذية العالمي يُعلّق مساعداته لصنعاء: مخزون الغذاء بدأ بالنفاذ بشكل كامل تقريباً

أعلن «برنامج الأغذية العالمي" في اليمن اليوم إيقافه "برنامج المساعدات الغذائية العامة في المناطق اليمنية الخاضعة لسلطات #صنعاء، بسبب محدودية التمويل"، مشيراً إلى عدم التوصل خلال قرابة عام من المفاوضات إلى "اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون".

ونبّه البرنامج، في بيان، إلى أن "مخزون الغذاء بدأ بالنفاذ في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع السلطات، ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية".