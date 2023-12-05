"كتائب القسام": تفجير حقل ألغام في عدد من جنود الاحتلال وايقاعهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس

اعلنت "كتائب القسام" بان "مجاهدونا فجروا حقل ألغام في عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محور شرق خانيونس".

ولفتت القسام الى انه "منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 24 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس، واستهدفوا 18 جندياً بالهجوم المباشر، وأوقع قناصة القسام 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلاً تحصنت به قوة خاصة بالعبوات، كما أوقعوا قوة أخرى في حقل ألغام أعد مسبقاً، ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة".