الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 7 خلال العمليات البرية في غزة اليوم

اعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين ليرتفع عدد القتلى إلى 7 خلال العمليات البرية في قطاع غزة اليوم، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 83 جنديًا، والعدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة إلى 406 بين جندي وضابط.
وكان الجيش الإسرائيلي أقر أمس بمقتل 3 جنود وإصابة رابع بجروح خطيرة في معارك شمال ووسط القطاع المحاصر.
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