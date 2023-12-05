إصابة 6 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ في تل أبيب وعسقلان

أصيب 5 مستوطنين ولحقت أضرار بمبنى سكني، وفق طواقم الإسعاف الإسرائيلية، جراء سقوط صاروخ بمدينة عسقلان أطلق من قطاع غزة، سبقه دوي صفارات الإنذار في المدينة.

وذكرت “نجمة داود الحمراء” عبر منصة “إكس”: “إلحاقا للصفارات في عسقلان: يتعلق الأمر بأضرار في مبنى سكني”. وأضافت: “يقدم مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون العلاج الطبي لامرأتين في الستينيات من العمر أصيبتا بجروح طفيفة بشظايا، و3 نتيجة القلق، بينهم طفلان”.

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي عن إصابة شخص بشظايا صاروخ سقط في تل أبيب.