ملك الأردن: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين والذي يجب أن يرفضه ويدينه العالم بأكمله

أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، "خطورة استمرار العدوان الإسرائيلي على غزّة"، منددا بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

وشدد على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، مجددا رفضه للتهجير القسري للفلسطينيين، "الذي يجب أن يرفضه ويدينه العالم بأكمله". كما اكد "ضرورة تكثيف الجهود لمضاعفة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزّة بشكل دائم وكاف، دون أية عوائق أو تأخير، محذرا من خطورة تفاقم الوضع الإنساني جراء استمرار الأعمال العسكرية".

وأشار إلى "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية في القدس"، محذرا من "تزايد أعمال العنف، خاصة من قبل المستوطنين".

ومن جانبه، عبّر الرئيس القبرصي عن "تقديره للدور الذي يقوم به الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية".