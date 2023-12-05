أسامة حمدان: لا تفاوض إلا بوقف العدوان ولا وجود لمناطق آمنة في كل غزة رغم الادعاءات الأميركية

اشار القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الى ان "العدو لا يزال يواصل قصفه بدعم أميركي وقح وتخاذل دولي لليوم الـ60 على التوالي، ومجازر الاحتلال المروعة في حق المدنيين العزل تكشف سلوكه الانتقامي بسبب حجم الخسائر". واكد بانه "لا وجود لمناطق آمنة في كل قطاع غزة رغم الادعاءات الأمريكية وترويج الاحتلال".
وشدد حمدان في مؤتمر صحفي، على ان "الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر بفعل تزويدها الاحتلال بالسلاح، والمجازر الإسرائيلية لا تقتصر على قطاع غزة بل تشمل الضفة والقدس". واكد بان "الاحتلال لن يفلح في اقتلاعنا من أرضنا وتهجيرنا رغم كل المجازر".
وحذر من "كل مخططات تهجير أهلنا في قطاع غزة، وما يقوم به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والجيش الإسرائيلي مقدمة لهزيمته ومحاسبته كمجرم حرب، ونتانياهو لم يتمكن من انتزاع صورة انتصار سياسي أو عسكري منذ 60 يوما".
واكد حمدان بانه "لا تفاوض إلا بوقف العدوان على غزة، ونحمل نتانياهو المسؤولية عن حياة المحتجزين، والمسجد الأقصى موقع إسلامي خالص لن يكون للجماعات الإسرائيلية المتطرفة حق فيه". واعتبر بان "كل من يعطل وصول المساعدات إلى غزة شريك في الجريمة، وندعو الأونروا ومنظمة الصحة إلى تحمل مسؤولياتهما في الاستمرار بتقديم المساعدات".
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