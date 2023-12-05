اعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 5-12-2023 بواسطة محلقة هجومية موقع المطلة ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": مهاجمة موقع المطلة بواسطة محلقة هجومية ووقوع إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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