اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، ان "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:10 مساء يوم ‏الثلاثاء 5-12-2023 تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح". ‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهداف تجمعاً لجنود إسرائيليين في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وتحقيق فيه إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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