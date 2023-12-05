شخصيات واحزاب وفعاليات عزت بشهيد الجيش في جنوب لبنان

قدم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية "كل العزاء لمؤسسة الجيش اللبناني باستشهاد عسكري في إعتداء سافر من العدوّ الإسرائيلي"، وتمنى "الشفاء العاجل للعسكريين الجرحى. حمى الله لبنان من عدوّ لا يميّز ولا يرحم".

طلال ارسلان

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "المحافظة على المؤسسة العسكرية وتحصينها لتحصين لبنان واجب مقدّس على الجميع، ولا يكون ذلك إلا من خلال تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومجلس عسكري، وبقاء المؤسسة بعيدة عن تجاذبات ال​سياسة​ الداخلية ومصالح السياسيين مع الخارج. الرحمة لروح شهيد الجيش والشفاء العاجل للجرحى، فهذا العدو شرٌّ مطلق خُلق ليقتل ويدمّر ويغتصب!".

المجلس المذهبي الدرزي

دان رئيس المجلس المذهبي الدرزي الشيخ الدكتور سامي ابي المنى بعد اجتماع مجلس ادارة المجلس، "استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإرتكابه المجازر بحق المدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ، اضافة الى التهجير القسري والممنهج لسكان غزة". ودعا "الدول المؤثرة الى مضاعفة جهودها، من اجل إحقاق وقف دائم لاطلاق النار، وردع إسرائيل عن الإستمرار بمخططاتها العدوانية والتهجيرية التي تهدد الأمن القومي وتضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان وشفا حرب شاملة".

وندد المجلس بـ"الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، التي تستهدف القرى الآمنة والمدنيين وسقوط ضحايا وأبرياء، وعدم اعتبارها لوجود القوات الدولية لحفظ السلام، من خلال خرقها المتواصل للقرار الأممي 1701"، الذي يشدد المجلس على "التمسك بمفاعيله واحترام حيثياته، في ظل القلق المتعاظم من تفلّت الأمور".

وأكد موقفه "الرافض للشغور الحاصل"، معتبرا ان "رأس أولويات المواجهة للحرب الدائرة والسهر على أمن منطقتنا الجنوبية خصوصا والمساعدة في تطبيق القرارات الأممية المتصلة بها، تقتضي دعم الجيش اللبناني والنأي به عن الخضّات الداخلية والحسابات الرئاسية، وفي الإسراع بإيجاد الحلول الضرورية لقائد الجيش وتشكيل المجلس العسكري، وتعيين رئيس للأركان بعد مضي عام على شغور هذا الموقع". وأشار الى أنه "تصادف غدا ذكرى السادس من كانون الاول مولد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، الذي نفتقده دائما رجلا استثنائيا وقائدا وطنيا، استشهد دفاعا عن لبنان السيد الحر المستقل وعن فلسطين القضية المركزية للعرب والمسلمين".

وتقدم المجلس "مع اقتراب حلول الأعياد المجيدة، من جميع اللبنانيين بأحر الأماني"، راجيا أن "تحمل معها فسحة أمل لقيامة وطننا من كبوته وموعدا لانتصار إرادة الحياة والخير".

قبلان قبلان

عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان اعتبر ان استشهاد جندي في ⁧‫الجيش اللبناني‬⁩ فى العديسة على الحدود مع ⁧‫فلسطين‬⁩ هو أسمى أنواع البذل والتضحية في المكان المناسب في مواجهة المحتل والمعتدي الصهيوني، وقدر الجندي ان يدافع عن وطنه، وأفضل الجنود الذين يواجهون العدو ولا يديرون له ظهورهم، والدماء الزكية تمتزج فتروي التراب بالعزة والكرامة وتقول للعدو ولّى زمن الهروب والتراجع، والأرض تصان بالدماء، والاستقلال يحفظ ⁧‫بالشهادة". اضاف "تحية‬⁩ إلى شهيد الجيش وكل الشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء والنصر للمقاومين الشرفاء".

ملحم الحجيري

رأى النائب ملحم الحجيري في استهداف العدو الصهيوني موقعا للجيش اللبناني واستشهاد عسكري وجرح ثلاثة آخرين، " تأكيدا على إن العدوان المستمر يطال كل لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته وبكل فئاته". وأشاد بـ"تصدي ابناء المؤسسة العسكرية حيث امتزجت دماء العريف البطل الشهيد عبد الكريم مقداد الذي سقط في استهداف العدو لموقع الجيش اللبناني مع دماء شهداء وجرحى المقاومة البطلة ومع دماء المواطنين الجنوبيين الصامدين والاعلاميين، وهي دماء ستصون وحدة لبنان".

وختم: "المطلوب اليوم أقصى درجات التضامن الوطني وتعزيز المنعة الداخلية لحماية لبنان ومواجهة العدوان والإرهاب الصهيوني بعيدا عن العصبيات الفئوية والحسابات السياسية الضيقة".

تيمور جنبلاط

بدوره، قال النائب تيمور جنبلاط عبر منصة "أكس": "كل الرحمة لشهيد الجيش اللبناني، ولكل الشهداء الذين قضوا جراء وحشية إسرائيل، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. لا يكفي فقط توجيه التعازي للجيش، بل وتحديدا في هذه الظروف الخطيرة على كل القوى السياسية تحصين الجيش ودعمه ومنع الشغور في قيادته. هذا واجب وطني على الجميع فوق كل اعتبار".

ندى بستاني

وكتبت النائبة ندى البستاني عبر منصة "اكس": "الاعتداء الإسرائيلي على مركز الجيش اللبناني بمنطقة النبي عويضة-العديسة خرق واضح برسم المجتمع الدولي، وتنكيل جديد بالقرار 1701 الذي خرقته إسرائيل عشرات آلاف المرات. المطلوب تحرك عاجل محلي ودولي لوقف الإجرام الاسرائيلي، والتمادي الحاصل برسم المجتمع الدولي. الرحمة لروح الشهيد والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى".