ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام

رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام".

وشارك في الاجتماع كل من نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، وزير المال يوسف خليل، وزير العدل هنري خوري، وزير الداخلية بسام مولوي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وزير الصحة فراس الأبيض، وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموش المدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وتم خلال الاجتماع بحث الحوافز المالية المقترحة لتطال موظفي الادارات العامة والمؤسسات العامة والاسلاك العسكرية، وسيصار الى الدعوة الى جلسة قريبة لمجلس الوزراء لاقرار الملف.

كما بحث ميقاتي مع وزير العدل هنري خوري شؤون وزارته.