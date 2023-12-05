فرعية الادارة ناقشت اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري وادخلت تعديلات على عدد منها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب جورج عقيص والاعضاء حسين الحاج حسن، عماد الحوت وحليمة قعقور، كما حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضي ندين رزق، عن مجلس شورى الدولة: القاضي سميح مداح والقاضي ميراي داود، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

ناقشت اللجنة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي للمساعدين القضائيين، وكيفية اتخاذ القرارات من قبله والجهات المخولة الاحالة الى هذا المجلس، بالاضافة الى الانظمة التي تطبق على هؤلاء المساعدين. وتناولت اللجنة بالدرس اصول المحاكمات الادارية فناقشت شروط قبول المراجعة والشروط المتعلقة بالقرارات المطعون بها.

بنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد التي درستها، بعد أن ادخلت تعديلات على عدد منها، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.