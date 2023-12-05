انت الان تتابع خبر إسرائيل تُعلن بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هليفي، في بيان للجيش الإسرائيلي، "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".



وأشار هليفي إلى أن أولئك الذين اعتقدوا أن الجيش الإسرائيلي سيواجه صعوبة في استئناف العمليات القتالية، بعد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع "كانوا مخطئين، وحماس تشعر بذلك بالفعل".

