22 قتيلا جراء الثوران المفاجئ لبركان جبل مارابي

أدى ثوران مفاجئ لبركان جبل مارابي في إندونيسيا إلى مقتل العديد من المتسلقين، وقد تم إنقاذ أكثر من 50 متسلقًا بعد الثوران الأولي، وتأكد في البداية وفاة 11 آخرين.

وقال عبدالملك، رئيس وكالة بادانج للبحث والإنقاذ، إن الثورات الجديدة يومي الاثنين والثلاثاء قذفت المزيد من الرماد الساخن إلى ارتفاع 800 متر (2620 قدمًا) في الهواء، مما أدى إلى انخفاض الرؤية ووقف عمليات البحث والانتشال مؤقتًا.

وعثر رجال الإنقاذ الذين كانوا يبحثون في المنحدرات الخطرة للبركان على 11 جثة أخرى لمتسلقين، مما رفع عدد القتلى المؤكدين إلى 22، حسبما قال مسؤولون وظل شخص واحد في عداد المفقودين.

تضاريس صعبة

وقال إيدي مارديانتو، نائب قائد الشرطة في مقاطعة سومطرة الغربية، إن أحد المتسلقين ما زال مفقودًا ويفترض أنه مات بسبب قربه الشديد من موقع ثوران البركان.

وواجه رجال الإنقاذ سوء الأحوال الجوية والتضاريس الصعبة، إلى جانب الرياح التي جلبت الحرارة من الانفجارات البركانية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة البحث والإنقاذ في غرب سومطرة، رجال الإنقاذ وهم يحملون متسلقًا مصابًا على نقالة قبالة الجبل، وينقلونه إلى سيارة إسعاف تنتظر نقله إلى المستشفى.

ارتفاع الرماد

وقذف مارابي أعمدة سميكة من الرماد يصل ارتفاعها إلى 3000 متر (9800 قدم) في ثوران يوم الأحد وانتشرت سحب الرماد الساخن لعدة كيلومترات (أميال)، وغطت أطنان من الحطام البركاني القرى والبلدات المجاورة التي حجبت ضوء الشمس، وأوصت السلطات الناس بارتداء أقنعة لحماية أنفسهم من الرماد.

ويعيش حوالي 1400 شخص على منحدرات مارابي في روبي وجوبا كومانتيانج، أقرب القرى، على بعد حوالي 5 إلى 6 كيلومترات (3 إلى 3.7 أميال) من القمة.

ويشتهر مارابي بالانفجارات المفاجئة التي يصعب التنبؤ بها؛ لأن المصدر ضحل وقريب من الذروة، ولا تنجم ثوراناته عن حركة عميقة للصهارة، مما يؤدي إلى حدوث هزات مسجلة على أجهزة رصد الزلازل.

وينشط بركان مارابي منذ ثوران يناير الماضي، الذي لم يتسبب في وقوع إصابات. وهو من بين أكثر من 120 بركانًا نشطًا في إندونيسيا، المعرضة لاضطرابات زلزالية بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهو قوس من البراكين وخطوط الصدع يحيط بحوض المحيط الهادئ.

ذكر مركز إندونيسيا لعلم البراكين والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية:

- ظل مارابي عند ثالث أعلى مستوى من مستويات التأهب الأربعة منذ عام 2011

- الثوران المفاجئ يشير إلى نشاط بركاني فوق المعدل الطبيعي.

- يجب على المتسلقين والقرويين البقاء على بعد أكثر من 3 كيلومترات (1.8 ميل) من الذروة.

- رسميًا، لم يُسمح للمتسلقين بالتواجد تحت منطقة الخطر، وكان عليهم التسجيل في مركزين للقيادة أو عبر الإنترنت.

- يعترف المسؤولون المحليون بأن العديد من الأشخاص ربما تسلقوا أعلى من المسموح.