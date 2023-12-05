تكريم ممثلي حماس لمانديلا بجنوب إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - انضم مسؤولون كبار في حماس إلى عائلة نيلسون مانديلا تكريما لأول رئيس أسود لجنوب إفريقيا في الذكرى ال10 لوفاته في العاصمة بريتوريا يوم الثلاثاء، حسبما أشار صحفيو وكالة فرانس برس.

وجنوب أفريقيا، وهي مؤيد متحمس للقضية الفلسطينية، هي واحدة من أكثر البلدان انتقادا للقصف الإسرائيلي المكثف والمميت على قطاع غزة، ردا على الهجمات الدموية التي شنتها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

توفي نيلسون مانديلا ، الذي دعا إلى "الحرية للفلسطينيين" ، في عام 2013 عن عمر يناهز 95 عاما. وحضر جنازته قادة من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لكن القادة الإسرائيليين لم يحضروا.

ووضعت عائلة البطل المناهض للفصل العنصري، الثلاثاء، إكليلا من الزهور أمام تمثاله أمام مقر الحكومة في بريتوريا.

وكان باسم نعيم، وزير الصحة السابق لحماس في غزة، وخالد القدومي، ممثل الحركة الإسلامية في إيران، حاضرين. وفي الأيام السابقة، شاركوا أيضا في مؤتمر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني نظمه حفيد نيلسون مانديلا، ماندلا مانديلا، في جوهانسبرغ.

قال ماندلا مانديلا لهيئة الإذاعة الوطنية SABC، "أردنا أن نلقي نظرة مباشرة على الفظائع اليومية التي ترتكب في غزة".

وتابع: "لقد كانت تجربة حقيقية بالنسبة لهم أن يكونوا في جنوب إفريقيا وأن يتعلموا مما عشناه مع الفصل العنصري، أحد أكثر الأنظمة وحشية في القارة، والذي هزمناه"، مضيفا أنه يريد مواصلة عمل جده لصالح إقامة دولة فلسطينية، "القضية الأخلاقية الكبرى في عصرنا". وفقا لنيلسون مانديلا.

وأيد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب الحاكم التاريخي في جنوب أفريقيا، الشهر الماضي اقتراحا في الجمعية الوطنية يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية وتعليق العلاقات الدبلوماسية احتجاجا على الحرب.

كما طلبت بريتوريا رسميا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيما وصفه الرئيس سيريل رامافوزا بأنه "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في غزة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، التي دخلت يومها ال60 يوم الثلاثاء، بسبب هجوم دموي وغير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة في 7 أكتوبر.

ووفقا لإسرائيل، قتل 1,200 شخص، معظمهم من المدنيين، في الهجوم، الذي اختطف خلاله حوالي 240 شخصا واقتيدوا إلى الأراضي الفلسطينية الصغيرة التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007.

وفي تقريرها الأخير يوم الاثنين، قدرت وزارة الصحة التابعة لحماس عدد القتلى ب 15,899 شخصا، 70٪ منهم من النساء والأطفال.