محامي الرئيس الموريتاني السابق: نعتزم الاستئناف في قضية غسيل الاموال

ياسر رشاد - القاهرة - قال محاميه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنهم يعتزمون استئناف القرار، بعد الحكم بالسجن خمس سنوات على .

وأدين عزيز، الذي حكم البلاد بين عامي 2008 و2019، بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال من قبل محكمة في العاصمة نواكشوط.

وفي حين أن الزعيم السابق لم يتفاعل مع الحكم، إلا أن محاميه تحدث بعد النطق.

"لقد اعتبرنا دائما أن هذه محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون"، قال طالب خيار. نعتزم الاستئناف، ونأمل أن يسمع صوتنا أخيرا في ذلك الوقت".

وكان عزيز يحاكم منذ يناير/كانون الثاني إلى جانب 10 شخصيات بارزة أخرى، من بينهم رئيسا وزراء سابقان، بتهمة الإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الوظائف واستغلال النفوذ وغسل الأموال.



وتلقى أطول عقوبة بين جميع المتهمين في المحاكمة، حيث تمت تبرئة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين ووزيرين سابقين من التهم الموجهة إليهم.

وأضاف أحد محامي عزيز، محمدين ولد إشدو، "المحاكمة التي حضرناها كانت محاكمة سياسية، وحكمها أيضا سياسي جدا".

وأدين الرجل البالغ من العمر 66 عاما في نهاية المطاف بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، لكن تمت تبرئته من جميع التهم الأخرى.

حكمت محكمة في نواكشوط، ، على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات، قيد المحاكمة منذ يناير/كانون الثاني 2023 بتهمة إساءة استخدام سلطته لجمع ثروة.

وكان عزيز يحاكم منذ 25 يناير، إلى جانب عشر شخصيات أخرى، من بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و "إساءة استخدام المنصب" و "استغلال النفوذ" و "غسل الأموال".

وبعد عدة أيام من المداولات خلف الأبواب المغلقة، وجدت المحكمة ضده فقط الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وأمرت المحكمة بمصادرة الأصول المكتسبة من خلال إجراءات تندرج تحت هذين الشرطين، واستبعدت السيد عزيز من ممارسة حقوقه المدنية.

ورحب رئيس الدولة السابق بالحكم دون تردد.

وأصبح عزيز (66 عاما) واحدا من عدد قليل من رؤساء الدول السابقين في أفريقيا الذين أدينوا بالإثراء غير المشروع أثناء وجودهم في السلطة.

وبهذه الإدانة، يواصل الرئيس السابق المحتجز منذ 24 يناير 2023 بعد أن أمضى عدة أشهر رهن الاحتجاز في عام 2021، نزوله إلى الجحيم في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، أحد أكثر رفاقه ولاء في الماضي.

كان غزواني شريكه في الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في عام 2008، ورئيس أركانه السابق ووزير دفاعه السابق.

وتلقى عزيز أقسى عقوبة بين جميع المتهمين. وبرأت المحكمة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين ووزيرين سابقين، وأصدرت أحكاما ضد آخرين، كان أشدها حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ وستة أشهر.

وجميع أحكام السجن الصارمة مشمولة بالاحتجاز السابق للمحاكمة، باستثناء السيد عزيز، وهو الوحيد الذي دعي للبقاء في السجن.

"المحاكمة التي حضرناها هي محاكمة سياسية، إنها سياسية جدا في حكمها أيضا"، قال أحد محامي الدفاع عن السيد عزيز، محمدين ولد إشدو.

"سنستأنف بالطبع ضد هذا الحكم الجائر"، قال محاميه محمد مولود خيار.

حتى عام 2019، قاد عزيز هذا البلد المحوري بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي اهتزت ذات مرة بسبب الانقلابات والأنشطة الجهادية، لكنها عادت إلى الاستقرار تحت قيادته.

- الانقلاب النهائي للمسرح -

وكان عزيز قد أعد لتولي الغزواني الرئاسة وسلمه إليه بعد انتخابات عام 2019، في أول مرحلة انتقالية لا تفرض بالقوة على هذا البلد، الذي كان عرضة لانقلابات منذ الاستقلال.

في وقت توجيه الاتهام إليه في مارس 2021 ، قدر المحققون رقما قدره 67 مليون يورو على الثروة ورأس المال الذي جمعه السيد عزيز ، ابن صاحب متجر ، على مدى أكثر من عشر سنوات على رأس هذا البلد الساحلي الشاسع والفقير الذي يبلغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة.

وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، طالب وكيل الجمهورية أحمد ولد مصطفى بالحكم عليه بالسجن عشرين عاما ومصادرة أصوله.

دون أن ينكر أنه كان غنيا ، صرخ الرئيس السابق ، مدعيا أنها كانت مؤامرة لإزالته من الحياة السياسية. ونفى خليفته دائما أي تدخل.

في خطابه الأخير الأسبوع الماضي، نفى السيد عزيز كل شيء. «كل هذه الاتهامات خاطئة وغير عادلة وجزء من مؤامرة تحاك ضدي»، قال في مونولوج طويل.

بعد أن ظل متحفظا بشأن مصدر ثروته ، تسبب في مفاجأة في اللحظات الأخيرة من المحاكمة من خلال توريط خليفته. وادعى أنه في اليوم التالي لانتخابه في عام 2019، أعطاه غزواني حقيبتين مليئتين بعدة ملايين من اليورو.