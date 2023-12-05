أوشاكوف: بوتين يحضر قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدولة المستقلة 25 و26 ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة -

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأخير يعتزم المشاركة في قمتي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المسستقلة يومي 25 و26 ديسمبر الجاري.

وأضاف أوشاكوف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء أنه تجرى الآن صياغة اتفاق مع إيران، من المتوقع أن يتم أثناء انعقاد اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، موضحا أن الأمر يمثل أهمية كبيرة في سياق تنمية الروابط الاقتصادية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبرج، اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى يوم 25 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يحضر بوتين - أيضا - اجتماعا غير رسمي لقادة رابطة الدول المستقلة يوم 26 ديسمبر الجاري.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء أن مبعوث الرئيس الروسي لدى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف بحث مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني على أصغر خاجي، قضايا التنسيق بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار النزاع في غزة.

وذكرت الوزارة -في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن الجانبين شددا على ضرورة وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة والحل السريع لكل المشاكل ذات الطبيعة الإنسانية التي ظهرت في المنطقة.

كما بحث الجانبان الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط، مُشددين على ضرورة استمرار التعاون الوثيق بين موسكو وطهران، في إطار صيغة "إستانة" بهدف الوصول إلى تسوية شاملة للوضع في سوريا.

وأضافت الخارجية الروسية أن خاجي هو أحد أعضاء وفد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى موسكو للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول بحر قزوين في موسكو.

روسيا وإيران توقعان إعلان لمواجة العقوبات الأمريكية وآثارها على البلدين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء أن روسيا وإيران وقعتا إعلانا يهدف إلى التغلب على العقوبات الأمريكية والآثار المترتبة عليها.

وقال الوزير الروسي -خلال افتتاح المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان- "لقد وقعنا للتو على إعلان بشأن السبل والوسائل الرامية إلى مواجهة وتخفيف وتعويض العواقب السلبية للإجراءات القسرية الإنفرادية ضد بلدينا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف "مما لا شك فيه أن هذه خطوة مهمة في زيادة الجهود المنسقة التي يبذلها أعضاء المجتمع الدولي للتغلب على العقوبات غير القانونية، التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها كبديل للدبلوماسية".

وأشار لافروف أيضًا إلى أن المحادثات مع الجانب الإيراني ستشمل تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية الملحة.