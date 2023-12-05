شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحاد: عمرو أديب روج أخبار كاذبة وعليه أن يكون مسئولا عن معلوماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الأسلوب الممنهج الذي يتبعه عمرو أديب مع بعض ضيوفه، وآخرهم سمير غطاس، حيث روجًا على غير الحقيقة باشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل لعودة المصريين من غزة وهو ما نفته وزارة الخارجية.

وقال "صقر" إن أداء عمرو أديب وتصريحات سمير غطاس، يحملان في مضمونهما، محاولة لانتقاص من السيادة المصرية، وقد دللت المواقف والأزمات على قدرة الدولة على حماية مصر، مشيرًا إلى أن إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، تنظمها الدولة المصرية بالتعاون مع السلطات الفلسطينية، والحديث عن اشتراط أخذ تأشيرة إسرائيل، محاولة لتشويه الدولة المصرية.

وثمن رئيس حزب الاتحاد، الرد السريع من وزارة الخارجية المصرية، على تلك الادعاءات التي روج لها عمرو أديب وسمير غطاس، واطلاع الرأى العام على إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة لمصر.

وشدد رضا صقر، على أننا نمر بتوقيت حرج، حيث تحاك بمصر مخططات كبيرة يجب على كل وطني منتمي لهذا الوطن، أن يتوخى الحذر وأن يكون مسؤولا عن كل كلمة ومعلومة يقولها.