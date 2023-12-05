شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية يشارك فى متابعة الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مشاركته في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية التي تجري على مستوى الداخل أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، باعتباره كيان وطني مستقل وذلك بموجب اعتماد الهيئة الوطنية للانتخابات للطلب المقدم من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

ويستعد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 بفريق عمل كبير يضم مجموعة من الخبراء وشباب الباحثين، حيث سيتواجد فريق المتابعة الميدانية في مقار اللجان الانتخابية وتسجيل الملاحظات الخاصة بسير العملية الانتخابية ثم يقوم المركز في وقت لاحق برفع نتائج المتابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت التصاريح اللازمة لفريق المتابعة الخاص بالمركز في وقت سابق أسوة بعدد كبير من المنظمات المحلية والدولية التي سيكون لها حق المشاركة في متابعة الانتخابات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بالقرار رقم 21 لسنة 2023.

جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة بحثية مستقلة تأسس عام 2018 بغرض تقديم رؤى وأطروحات حول الشأن الداخلي والعلاقات الخارجية والدولية لإثراء النقاش العام وتقديم الخدمات البحثية، وتقييم السياسات العامة في داخل الدولة المصرية وخارجها.