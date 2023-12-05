شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التواصل الشعبى بحماة الوطن تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، برئاسة الدكتورة مها الأنصارى، مؤتمرها بعنوان "مشينا في طريق هنكمله" لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الفعاليات حضرها كوادر الحزب وقياداته من مختلف الأمانات والشخصيات العامة، وانطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري واستعراض أبرز إنجازات الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية.

وقالت الدكتورة مها الأنصاري، أمين التواصل الشعبي والعمل الجماهيري بحزب حماة الوطن، إن الحزب يقوم بدوره في التوعية السياسية وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي قدم الكثير لمصر التي تغيرت للأفضل في عهده وتحققت إنجازات كانت مجرد أحلام للمصريين.