شكرا لقرائتكم خبر عن ائتلاف نزاهة: لم ترد شكاوى من حملات مرشحى الرئاسة بشأن عملية التصويت بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عقيل منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، إنه من خلال المتابعين الدوليين لنا في أكثر من دولة تم رصد التجهيزات بالقنصليات المصرية في الخارج للتسهيل على المواطنين المصريين الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية، موضحا أنه لم ترد لهم أي شكاوى من أي حملة من الحملات أو مرشح من المرشحين خاصة بعملية التصويت.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، عبر قناة "DMC"، أن العملية الانتخابية في الخارج تمت بنوع من السلاسة، موضحا أن معدلات المشاركة كانت تختلف من دولة إلى أخرى حسب الجالية الموجودة هناك وحسب القرب والبعد من مقار الاقتراع.

الكل شاهد بعض مظاهر الفرح و الكتل التصويتية الكبيرة من بعض السفارات والقنصليات بتعبيرهم عن المشاركة السياسية، مشددا على أن هناك تسهيلات للتصويت لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع منسق ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024: "نوصى أن عدد المقار 137 مقر غير كافي ونتمنى أن يتم زيادتهم في المستقبل.