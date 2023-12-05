انزل شارك.. رسائل الجاليات المصرية بالخارج قبل انتخابات الرئاسة بالداخل.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - وجه أبناء الصمريين بالخارج من مختلف دول العالم، رسالة إلى المصريين فى الداخل بأهمية النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر لها أيام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأكد أبناء الجاليات المصرية فى الخارج فى رسائل عبر فيديوهات قاموا بتصويرها للمصريين بالداخل، على أهمية النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاءت أهم الرسائل: "المصريون بالخارج نزلوا الانتخابات وقالوا كلمتهم ومنتظرينكم تنزلوا لنثبت للعالم كله أن مصر تسير بخطى ثابتة فى اتجاه الجمهورية الجديدة. انزلوا وقولوا كلمتكم يا مصريين عشان العالم كله يشوف وعيكم ووقوفكم خلف وطنكم".

كما ناشد أبناء الجاليات بالخارج الصمريين فى الداخل قائلين: "انزل وشارك صوتك أمانة مصر محتاجة لينا كلنا مصريين فى الداخل والخارج لازم كلنا نقف خلف وطنا".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 ، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

واختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.