شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المواطنة بحماة الوطن تنظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة المواطنة بحزب "حماة الوطن" ، برئاسة النائبة مارثا محروس، احتفالية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في المركز الثقافي بمصر الجديدة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري وعزف كورال للأناشيد المصرية القديمة، وفقرة غنائية للتراث المصري، وذلك بحضور نخبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة، وعدد من أمناء الحزب، وأعضاء مختلف الأمانات،

وأكدت النائبة مرثا محروس، أمينة المواطنة بحزب "حماة الوطن"، أنّ المؤتمر يأتي ضمن جهود أمانة المواطنة؛ لحث المواطنين على المشاركة السياسية، لافتة إلى أن الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية تجاوزت مرحلة الإحصاء والرصد، لأنها في تزايد كل يوم عن سابقه.