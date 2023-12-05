التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتستراد الضبيه والزلقا سبب بازدحام مروري كثيف

افادت غرفة التحكم المروري بان "تجمعا للمياه على اوتستراد الضبيه والزلقا سبب بازدحام مروري كثيف، وتجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد تم التواصل مع المعنيين للمعالجة". واشارت الى حركة مرور كثيفة على طريق انفاق المطار بسبب تساقط وغزارة الامطار.

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