قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) في بيان، ان "في إطار الردّ على تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب، والذي استهدف اليوم أيضاً موقعاً للجيش اللبناني في محيط بلدة العديسة ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين، ودعماً لأهلنا في غزّة حيث يرتكب العدو بحقّهم إبادة جماعية لا تحتاج إلى دليل، قامت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية ) بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5/12/2023 بتوجيه رشقتين صاروخيتين استهدفتا مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة".
ولفت البيان الى إنّنا "نؤكّد على أنّ صلياتنا الصاروخية ستستمر وتتوسّع كلّما تمادى العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، وصولاً لردعه وثنيه عن عدوانه، والله أكبر ولله الحمد".
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الفجر اعلنت استهداف مستوطنة كريات شمونة وما حولها بالصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.