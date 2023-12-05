قوات الفجر اعلنت استهداف مستوطنة كريات شمونة وما حولها بالصواريخ

قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية) في بيان، ان "في إطار الردّ على تمادي العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا وقرانا في الجنوب، والذي استهدف اليوم أيضاً موقعاً للجيش اللبناني في محيط بلدة العديسة ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين، ودعماً لأهلنا في غزّة حيث يرتكب العدو بحقّهم إبادة جماعية لا تحتاج إلى دليل، قامت قوات الفجر (الجناح العسكري للجماعة الإسلامية ) بعد ظهر الثلاثاء الواقع في 5/12/2023 بتوجيه رشقتين صاروخيتين استهدفتا مواقع العدو الصهيوني في محيط مغتصبة كريات شمونة وداخلها في شمال فلسطين المحتلة".

ولفت البيان الى إنّنا "نؤكّد على أنّ صلياتنا الصاروخية ستستمر وتتوسّع كلّما تمادى العدو الصهيوني في عدوانه على أهلنا في جنوب لبنان وقطاع غزة، وصولاً لردعه وثنيه عن عدوانه، والله أكبر ولله الحمد".