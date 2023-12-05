"النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل بـ3 قذائف مدفعية

افاد مراسل "النشرة"، عن ان "الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل بـ3 قذائف مدفعية، ما أدى إلى اشتعاله"، لافتا الى ان "المنزل نفسه تم استهدافه يوم أمس بـ3 قذائف ايضاً ومعلومات عن سقوط جريح".

كما اشار الى "قذيفة معادية استهدفت محيط المزرعة على اطراف بلدة ارنون".