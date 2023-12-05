افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن ان "مدفعية إسرائيلية استهدفت مزرعة لتربية الدواجن بين بلدة ارنون ومجرى نهر الخردلي ما أدى إلى مقتل العامل السوري خ.ع وجرح اثنين من عائلته وهم يعملون ويقيمون في المزرعة. وتم نقلهم إلى مستشفى في النبطية".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مقتل عامل سوري وجرح 2 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي بمحيط بلدة أرنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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